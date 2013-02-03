Создание сайта с 0 или реконструкция старого.

Здравствуйте! Сейчас smarty выводит и категории и подкатегории и элементы в равных условиях, а нужно, чтобы переменная имеющая тип категории обрабатывалась по одному и соответственно выводилась по одному, а элементы категории выводились по другому. Иными словами ...