Сделать компонент для Joomla 2.5

Возможна адаптация существующего компонента, но чтобы на 100% все условия выполнялись.

1. Задача - ведение реестра услуг с контролем оплаты.

2. Услуги могут предоставляться как единичным образом, так и в виде пакетов.

3. Есть система предупреждений об окончании услуги с просьбой оплатить

4. Есть система продления услуг администратором.

5. При приближении ко времени окончания оказания услуги она меняет цвет (3 градации) + клиенту отсылается сообщение

6. Возможна ручная блокировка услуги или автоматическая по истечении ее срока

7. Отображение возможно как в целом, так и по отдельному клиенту с показом всех его услуг или пакетов. Для пакетов нужно показывать из каких услуг он состоит

8. Отображение нужно и по услуге, чтобы было видно, какие клиенты на нее подписаны

9. Отображения сделать в виде timeline, т.е. по одной шкале время, а по другой клиенты. На самом таймлайне услуги.

10. Для каждой связки клиент-услуга можно установить свою цену, скидку в процентах, изменить сроки предоставления услуги, признак оплаты