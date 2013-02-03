Доработки для сайта на WebAsyst

Необходимо локализовать почти пустой магазин на Zen cart (купленный и установленный шаблон). Локализовать - сделать ТОЛЬКО русский язык. Другие не нужны. Основной шрифт - подобран и есть в наличии (ttf). Сайт - вот тут: antresola.ru Далее будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются модификация сайта на ВА:
Настройка нового модуля доставки (в зависимости от района города стоимость разная)
Специальная система скидок (скидка на группу товаров, если куплен определенный товар)
Подарочные карты (хранение номера карты и суммы, оплата на сайте подарочной картой)
Резервирование товаров (когда товар не в наличии возможность оставить заявку на сайте)
Просьба указывать стоимость по каждому из пунктов
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