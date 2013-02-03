Доработки для сайта на WebAsyst

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Требуются модификация сайта на ВА:

Настройка нового модуля доставки (в зависимости от района города стоимость разная)

Специальная система скидок (скидка на группу товаров, если куплен определенный товар)

Подарочные карты (хранение номера карты и суммы, оплата на сайте подарочной картой)

Резервирование товаров (когда товар не в наличии возможность оставить заявку на сайте)

Просьба указывать стоимость по каждому из пунктов

11 лет назад
mosquito2k
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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