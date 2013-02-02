Панель управления игровыми серверами

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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1) Нужна поддержка Linux, Windows

2) Linux: Debian, Ubuntu, CentOS

3) Поддержка игр:

Counter-Strike Source

Counter-Strike:Source beta

Counter-Strike:Source v34

Counter-Strike GO

Counter-Strike 1.6

Team Fortress

TeamFortress 2

Garrys'mod

Killing Floor

MineCraft

SAMP

MTA GTA

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

Day of Defeat: Source

Call of Duty: Modern Warfare 3

4) В панели нужен репозиторий, а именно автоматическая установка карт, плагинов на сервера.

5) Встроенный мониторинг, можно lgsl прикрутить

6) Редактирование конфигов

7) Нужен вебхостинг, то есть панель может выступать в качестве биллинга, в связке с ispmanager, для установки разных вебскриптов

8) В панели должно быть : остановка сервера, запуск, файловый менеджер (веб интерфейс ftp), переустановка сервера, просмотр RCON и запуск сервера (консоль)

9) И возможность админу давать сервер бесплатный, что бы срок у сервера не был, а было написано "бесплатный"

И главное панелька должна быть под ключ!

11 лет назад
hottabcs
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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