Пару мелких доработок на сайте, верстка JavaScript

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка146 просмотров
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Сайт vkurse.by

1) vkurse.by/kurs_toplivo.php – сделать в калькулятор счетчик кол-во рассчетов, как тут vkurse.by/calc.php (все уже написанно надо как то прицепить)

2) Добавить автоматом в бивало 100 литров.

3) vkurse.by/pokazateli.php – не работает 3 граффик.

4) почему то крон не срабатывает пишет ошибка записи в файл

В приницпе работы на 30 минут

Javascript
11 лет назад
antonbergov
Антон 
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный фрилансер, сделал все во время и по делу.
приятно работать, рекомендую!
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