Пару мелких доработок на сайте, верстка JavaScript

Сайт vkurse.by

1) vkurse.by/kurs_toplivo.php – сделать в калькулятор счетчик кол-во рассчетов, как тут vkurse.by/calc.php (все уже написанно надо как то прицепить)

2) Добавить автоматом в бивало 100 литров.

3) vkurse.by/pokazateli.php – не работает 3 граффик.

4) почему то крон не срабатывает пишет ошибка записи в файл

В приницпе работы на 30 минут