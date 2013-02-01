Разработка сайта на Drupal

Добрый день, господа.

Нужен веб-разработчик, хорошо разбирающийся в drupal, имеющий навыки в php и js на проект по созданию сайта на CMS Drupal.

Вот здесь лежит описание сайта http://tinyurl.com/av59w8c

Проект сейчас в активной разработке, некоторые вещи уже реализованы. Подробнее о том, что сделано и данные для доступа на сервер для оценки дам при личной переписке.

От вас хотелось бы услышать стоимость и сроки разработки в полном объеме (по ТЗ). Напишите, пожалуйста, отдельно по верстке и по программированию.

Жду ваших комментариев!