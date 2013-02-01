Разработка сайта на Drupal

Нужен специалист по движку ExpressionEngine.Модернизация готового проекта+мобильная версия .Оплата WM .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, господа.
Нужен веб-разработчик, хорошо разбирающийся в drupal, имеющий навыки в php и js на проект по созданию сайта на CMS Drupal.
Вот здесь лежит описание сайта http://tinyurl.com/av59w8c
Проект сейчас в активной разработке, некоторые вещи уже реализованы. Подробнее о том, что сделано и данные для доступа на сервер для оценки дам при личной переписке.
От вас хотелось бы услышать стоимость и сроки разработки в полном объеме (по ТЗ). Напишите, пожалуйста, отдельно по верстке и по программированию.
Жду ваших комментариев!
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