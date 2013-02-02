Создать сайт по бесплатным купонам

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок138 просмотров
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Нужен человек хорошо разбирающийся в вордпресс для создания сайта под ключ по бесплатным купонам по примеру http://www.kuponkod.ru/. Дизайн предоставлю в PSD. С Вас верстка и програминг. Функционал почти тот же что и в примере, даже немного проще.

11 лет назад
matiass
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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