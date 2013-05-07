Нужен специалист по движку ExpressionEngine.

Есть простейший сайт http://self-org.ru/rso/. Написан на библиотеке CodeIgniter. Там ничего сейчас нет почти, кроме авторизации. Надо добавить отправку смс. Подобрать подходящего поставщика таких услуг и прикрутить его код к сайту. Что нужно: на сайте должна появиться ...