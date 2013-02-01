Убрать метод из исходников FLA и собрать в SWF

Есть плагин jRecorder, который идет с исходным кодом. Но есть 1 строчка которую нужно из исходников убрать и собрать плагин (скомпилировать) работы на пару минут. Сам бы смог, да нет студии.

Задача минимум: собрать без 1 строчки кода (5$)

Задача максимум: собрать без строчки кода + создать новый метод который эту строчку вызывает. (10$)

скайп: hi fro m worl d