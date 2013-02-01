Доделать сайт на opencart

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок117 просмотров
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Сайт с простеньким шаблоном. Начал натягивать шаблон, но по непредвиденным причинам - нет времени закончить.

Осталось: корзина (кнопки "добавить" и сама корзина), процедура "оформления заказа".

+ возможно ещё что-то появится походу дела - будет оплачиваться отдельно. Сроки не критичны, но в ближайшую неделю надо закончить.

OpenCart
11 лет назад
yujj
Юрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад