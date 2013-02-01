Сверстать и одеть на WP

ТЗ: 1) обновить фреймворк, перевести на датапровайдеры 2) профиль юзера доработать 3) управление юзерами 4) списки друзей — проверить и доработать если что 5) перевести формы на CActiveForm 6)есть готовая верстка — залить на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть psd , нужно натянуть на WP.
Стандартный шаблон - стандартными модулями.
ТЗ вышлю кандидату.
Сроки - 3 дня.
Оплата - после работы.
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