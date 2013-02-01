Сверстать и одеть на WP

Добрый день! Магазин стоит на Битриксе. Что необходимо: Создать административную с разграничением доступов. Задача, создать для администратора возможность, выбирать определенные группы товаров и отсылать их определенному копирайтеру. Для копирайтера необходимо создать, панель в которой он будет видеть, ...