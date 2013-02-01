Создать на сайте админку для копирайтера

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Добрый день!

Магазин стоит на Битриксе.

Что необходимо:

Создать административную с разграничением доступов. Задача, создать для администратора возможность, выбирать определенные группы товаров и отсылать их определенному копирайтеру.

Для копирайтера необходимо создать, панель в которой он будет видеть, какие тексты ему дали в работу, сколько он выполнил, сколько администратор отправил на доработаку. Плюс у копирайтера должна быть возможность редактирования товара в своей админке.

Просьба оценить во сколько обойдутся такие доработки.

11 лет назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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