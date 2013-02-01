Создать на сайте админку для копирайтера

Добрый день!

Магазин стоит на Битриксе.

Что необходимо:

Создать административную с разграничением доступов. Задача, создать для администратора возможность, выбирать определенные группы товаров и отсылать их определенному копирайтеру.

Для копирайтера необходимо создать, панель в которой он будет видеть, какие тексты ему дали в работу, сколько он выполнил, сколько администратор отправил на доработаку. Плюс у копирайтера должна быть возможность редактирования товара в своей админке.

Просьба оценить во сколько обойдутся такие доработки.