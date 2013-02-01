Установка и настройка WOO-Commmerce

Ищем опытного и ОТВЕТСВЕННОГО программиста php, который с радостью возьмет под свою опеку начинающий интернет магазин на базе joomla+virtuemart.Задача решать все текущие вопросы по функционалу,доработка,написание своих модулей итд.Умение быстро реагировать и решать проблемы в случае ...
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