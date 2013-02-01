Сложный опрос для joomla 1.5 или 2.5.

необходимо найти или разработать опросник для joomla на основании модуля или компонента, что бы была возможность к ответам привязывать другие вопросы (луче безгранично), например

1. какой шоколад вам нравится:

а. белый (при овтете переходим на вопрос 3)

б. черный (при ответе переходим на вопрос 2)

2. какие марки темного шоколада вы предпочитаете?

а.Twix

б.Snikers

3. Какие марки белого шоколада вы предпочитаете

а. wispa (при ответе переходим на вопрос 3.1)

б. rics

3.1. какой вид шоколада wispa вы предпочитаете

а. обычный

б. пористый

4. сколько шоколада вы съедаете за месяц

Стоимость по договоренности.