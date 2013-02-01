Сложный опрос для joomla 1.5 или 2.5.

Есть сайт на системе управления мало известной - "Передовик.ру" нужно его перенести на OpenCart, по пути выполнив все работы, которые есть в техническом задании + поменять шапку сайта немного, дизайн ее будет предоставлен. В прикрепленных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо найти или разработать опросник для joomla на основании модуля или компонента, что бы была возможность к ответам привязывать другие вопросы (луче безгранично), например
1. какой шоколад вам нравится:
а. белый (при овтете переходим на вопрос 3)
б. черный (при ответе переходим на вопрос 2)
2. какие марки темного шоколада вы предпочитаете?
а.Twix
б.Snikers
3. Какие марки белого шоколада вы предпочитаете
а. wispa (при ответе переходим на вопрос 3.1)
б. rics
3.1. какой вид шоколада wispa вы предпочитаете
а. обычный
б. пористый
4. сколько шоколада вы съедаете за месяц
Стоимость по договоренности.
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