Сложный опрос для joomla 1.5 или 2.5.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки124 просмотра
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необходимо найти или разработать опросник для joomla на основании модуля или компонента, что бы была возможность к ответам привязывать другие вопросы (луче безгранично), например

1. какой шоколад вам нравится:

а. белый (при овтете переходим на вопрос 3)

б. черный (при ответе переходим на вопрос 2)

2. какие марки темного шоколада вы предпочитаете?

а.Twix

б.Snikers

3. Какие марки белого шоколада вы предпочитаете

а. wispa (при ответе переходим на вопрос 3.1)

б. rics

3.1. какой вид шоколада wispa вы предпочитаете

а. обычный

б. пористый

4. сколько шоколада вы съедаете за месяц

Стоимость по договоренности.

Joomla
11 лет назад
RUmyarov
Ринат 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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