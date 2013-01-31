Перенести с самописки на OpenCart и доработать.

Есть сайт на системе управления мало известной - "Передовик.ру" нужно его перенести на OpenCart, по пути выполнив все работы, которые есть в техническом задании + поменять шапку сайта немного, дизайн ее будет предоставлен.

В прикрепленных файлах - техническое задание + структура, которую нужно сделать + образец файла CSV, который должен загружать номенклатуру,

OpenCart должен создавать номеклатуру из этого файла (CSV) и обновлять цены существующих позиций из него же (ориентируясь на

уникальный артикул).

Дизайн менять не надо, будет только другая шапка, которую я пришлю в psd.

Систему можно взять и не OpenCart, главное чтобы она выполняла все поставленные задачи. Но кроме джумлы и вордпреса.

Пишите заявки только после изучения ТЗ.