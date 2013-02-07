Доработка меню

Здравствуйте! Небольшая проблема сложилась с меню.

Сайт на Joomla 2.5:

http://veterinara-na-dom.ru

Раскрывающееся меню (вторичное) должно быть такое же, как на этом старом сайте:

http://www.animals-clinic.ru

Такое же скругленное и по цветам (в приложении)!

Заплатим!

Спасибо!