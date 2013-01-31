Адаптация fck-editor 2.6 под PHP 5.4

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка92 просмотра
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Необходима адаптация старенького fck-editor v2.6.4, интегрированного в самописную CMS, под версию PHP 5.4.11.

Проблема в следующем - редактор не показывает содержимое окна редактирования (где должен быть код либо визуальный контент). Остальное все вроде работает.

На PHP 5.3.20 с этой же версией - все в порядке.

Предлагается 2 пути решения на выбор - обновить FCK до ближайшего поддерживающего PHP 5.4 либо просто внести правки в существующую версию (возможно причина в кривизне интеграции в CMS).

PHP
11 лет назад
-astarkin-
Андрей 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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