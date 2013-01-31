Срочно необходимо доработать дипломный проект-синтаксический анализатор языка sql. Работа заключается в изменении дизайна и интерфейса,а так же добавлении таблиц к базе данных. То,что описано в пояснительной записке, на деле имеет лишь частичную реализацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить социальные кнопки на сайте (word-press). Образец www.tkach1.ru
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
На доске объявлений требуется заменить чекбоксы выпадающим спискомВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть проект на Magento. Настроен импорт продуктов, экспорт заказов, экспорт клиентов в csv средствами Magento. В ручную, если нажимать запуск - все работает корректно. Когда ставим на крон, то отрабатывается не полностью. Например, не создаются категории ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разместить готовое модальное окно (поп-ап) на сайте (word-press). Появление окна 1 раз в 3 недели по IP-адресу. Цену назначайте сами.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно написать функционал для сайта (упрощенное описание): Пользователь заходит на сайт и видит мастер из нескольких шагов. Вводит необходимые данные и емейл. (регистрация пользователя не нужна). Переходит на страницу оплаты и оплачивает определенную сумму. После этого введенные им данные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Установлена joomla 2.5.8 и virtuemart 2. До этого была joomla 1,5 и предыдущий virtuemart. Там было реализовано следующее: в админке виртуемарта в товарах у нас был добавлен еще один столбик "нет в наличии", рядом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть шаблон investman.by/ надо его перевестать под мои доработки, тоесть добавить логотип, расширить колонки, плагины и тд. поудалять раные спам ссылки, поставить защиту и тд. вообщем привести в порядок. Оплата 30 wmz Кробраузерность и читабильный ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
интересует разработка модуля по функционалу повторяющего модуль(поиск недвижимости, добавление) на сайте http://prian.ru/ Непротив разработки на каком то существующем решении. Пишите цены и срокиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
День добрый! Интересует разработка приложений для соц сетей Меня интересуют Ваше портфолио по данной области и стоимость реализованных работ. Перед Вами 2 задачи, описанные ниже. Проект срочный. 1. есть кадровое агентство, оно хочет сделать приложения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Для небольшого проекта требуется программист WordPress. Нужно: - помочь выбрать тему WordPress для небольшого корпоративного сайта; - доработать и настроить выбранную тему под задачи фирмы ( фирма оказывает сервисные услуги и продает оборудование); - прикрутить дизайн; Достойную труду ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад