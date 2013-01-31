Функционал для сбора заказов через сайт

Нужно написать функционал для сайта (упрощенное описание):

Пользователь заходит на сайт и видит мастер из нескольких шагов.

Вводит необходимые данные и емейл. (регистрация пользователя не нужна).

Переходит на страницу оплаты и оплачивает определенную сумму.

После этого введенные им данные записываются в базу данных в виде задания на выполнение работы - в работе.

Внешняя программа забирает задание по API либо через dll, в базу на сайте записывается пользователь с каким логином/id забрал задание.

После выполнения задания внешняя программа отправляет сообщение по API/dll что задание выполнено, в базе отмечается - готово.

Нужен доступ одному пользователю - администратору, чтобы видеть по каким заданиям статус - в работе.

Это задача минимум, дальше надо будет расширять функционал.

Есть более подробное ТЗ. Бюджет можно будет обсудить в после ознакомления с подробным ТЗ.