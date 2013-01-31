Перл-скрипт

Одинфрилансер ставил мне защиту от спама на форумеа потом был тут заблокирован (связи с ним нет) спама на форуме нет но не возможно зарегестрироваться Вечно выпадает красная надпись "Введённое значение слишком мало" Прошу помочь восстановить регистрацию на форуме форум ...