Перл-скрипт

Требуется выполнить парсинг базы Tecdoc из SQL в формат Excel в виде двух таблиц. База состоит из двух частей. В первой данные, во второй картинки. Общий объем около 100 ГБайт. Подробности откликнувшимся в письме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт на перл который будет выполнять регистрацию на моем сайте. ( вводить данные и тп).
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