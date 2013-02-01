Доработка интернет-магазина

Необходимо доработать систему размещения статей в интернет магазине.

Задача: возможность размещения статей в разделах virtuemart. Сейчас статью можно опубликовать только в разделах самого сайта (новости например).

Например:

на странице http://www.terrainstruments.ru/shop/category/44/gazonokosilki.html

нужно опубликовать статью в левой колонке, где "инструментальные новости", и эта статья должна быть ТОЛЬКО на этой странице.