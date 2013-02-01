Доработка интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен2 заявки140 просмотров
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Необходимо доработать систему размещения статей в интернет магазине.

Задача: возможность размещения статей в разделах virtuemart. Сейчас статью можно опубликовать только в разделах самого сайта (новости например).

Например:

на странице http://www.terrainstruments.ru/shop/category/44/gazonokosilki.html

нужно опубликовать статью в левой колонке, где "инструментальные новости", и эта статья должна быть ТОЛЬКО на этой странице.

11 лет назад
wasp2009
Сергей 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Yster
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена отлично. Сроки и стоимость работ приятно удивили. Другие предложения по данной задаче были существенно дороже и пути решения предполагались сложнее.. Будущие проблемы буду решать только с Сергеем.
Хорошо поработали. Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата.
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