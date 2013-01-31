Подключить простую форму входа

Здравствуй, фрилансер. Делаем сейчас сайт для кондитерской и хотим там сделать развлекуху - конструктор тортов и печенья из базовых элементов. Пример конструктора - http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm (нужен такой только лучше). Пример тортов и печенья - http://www.peggyporschen.com и http://www.biscuiteers.com . Дизайн необходим ...
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