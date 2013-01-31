Нам нужен мега-кодер на лучшую работу

Здравствуй, фрилансер. Делаем сейчас сайт для кондитерской и хотим там сделать развлекуху - конструктор тортов и печенья из базовых элементов. Пример конструктора - http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm (нужен такой только лучше). Пример тортов и печенья - http://www.peggyporschen.com и http://www.biscuiteers.com . Дизайн необходим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем лучшего кодера на сложную но интересную работу.
Работы будет много, особенно первое время.
Без php, js, sql никуда.
Платить будем хорошо, сработавшись - очень хорошо.
Пишите в асю 602824944.
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