Онлайн набор печатей

Здравствуй, фрилансер. Делаем сейчас сайт для кондитерской и хотим там сделать развлекуху - конструктор тортов и печенья из базовых элементов. Пример конструктора - http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm (нужен такой только лучше). Пример тортов и печенья - http://www.peggyporschen.com и http://www.biscuiteers.com . Дизайн необходим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать онлайн набор макета печати.
Есть программа, которая это делает:
http://fotovar.narod.ru/stamp.html
нужно попроще. В строки забивается текст и клиент сразу видит, как это будет смотреться.
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