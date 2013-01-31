Соц. сеть для датинга и сопутствующие разделы

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Создается соц сеть для датинга на нескольких языках основанная на: DatingPro

(http://www.datingpro.com/dating/).

Лицензия будет 1 Domain All Modules Open Source

сопутствующие разделы

QuestionAnswer

(http://www.questionanswerscript.com/)

и еще несколько . но самое главное это разработка скрипта DatingPro и интеграция как дизайна так и QuestionAnswer

Думаю что приоритет будет тем кто DatingPro знает уже.. Данное ТЗ будет дополняться на днях, но в личке уже буду связываться с теми кто заинтересует заранее. Пока нужны предложения и портфолио DatingPro и QuestionAnswer желательно с описанием того что там делалось - так мы съэкономим время, иначе я все равно эти вопросы буду задавать в личке

11 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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