Соц. сеть для датинга и сопутствующие разделы

Здравствуй, фрилансер. Делаем сейчас сайт для кондитерской и хотим там сделать развлекуху - конструктор тортов и печенья из базовых элементов. Пример конструктора - http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm (нужен такой только лучше). Пример тортов и печенья - http://www.peggyporschen.com и http://www.biscuiteers.com . Дизайн необходим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создается соц сеть для датинга на нескольких языках основанная на: DatingPro
(http://www.datingpro.com/dating/).
Лицензия будет 1 Domain All Modules Open Source
сопутствующие разделы
QuestionAnswer
(http://www.questionanswerscript.com/)
и еще несколько . но самое главное это разработка скрипта DatingPro и интеграция как дизайна так и QuestionAnswer
Думаю что приоритет будет тем кто DatingPro знает уже.. Данное ТЗ будет дополняться на днях, но в личке уже буду связываться с теми кто заинтересует заранее. Пока нужны предложения и портфолио DatingPro и QuestionAnswer желательно с описанием того что там делалось - так мы съэкономим время, иначе я все равно эти вопросы буду задавать в личке
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