Перетянуть дизайн с одного сайта на другой

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Есть сайт, на котором публикуются флеш-игры. На PHP. Есть обновленная версия этого сайта - новый дизайн, доделанный движок. Необходимо дизайн этого обновленного сайта перетянуть на старый движок. Дизайн порезан, шаблоны готовы, все это работает с обновленным движком. Надо это приделать к старому движку. Подробности напишу всем в личку.

11 лет назад
madfatcat
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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