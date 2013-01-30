Изменить систему регистрации на сайте

Сайт: http://wenner.ru

1. Логин - настоящий тел. номер (сотового тел.)

2. Пароль высылается системой на сотовый телефон.

3. Необходимо как то проверять действующий ли номер телефона или нет.

4. При смене номера телефона меняется логин на соответствующий (первая смена номера беспл. остальные платные - стоимость в панели администратора)

5. Логины и пароли соответственно НЕ должны повторяться.

6. Периодически (например раз в неделю или каждый пятый вход в аккаунт) происходит проверка номера телефона - при входе в

систему,высылается проверочный код по смс, который необходимо ввести в спец. поле на сайте.

7. Данный логин служит по умолчанию именем отправителя смс сообщения (подмена номера) зарегистрированного пользователя.

8. Услуга регистрации для Российских операторов связи (префиксы прописываются в панели администратора)

9. Напоминание пароля высылается на сотовый номер указанный при регистрации.

Фреймворк написан на основе паттернов MVC.

Подробней в личку с ценами пишите.