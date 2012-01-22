Разработка фронтэнда для веб-сервиса

Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр. Требования к кандидатам: - Опыт разработки от 3х лет - Хорошее знание PHP + MySQL - Javascript (Jquery, Ajax) - CSS + HTML - Аккуратность и следование ...
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Необходимо реализовать fronend веб-сервиса используя фреймворк Bootstrap. Имеется подробное ТЗ, разработан интерактивный пототип системы, имеется готовый шаблон сайта.
Буду рассматривать только исполнителей с положительными отзывами.
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