Создание/установка модуля для ротации баннеров

Здравствуйте! Требуется помощь в доработке сайта www.4chip.ru 1) В подборке автомобиля конечная страница сейчас выглядит так http://4chip.ru/index.php?id_category=1124&control... Нужно сделать более подробную страницу как здесь http://www.racechip.ru/9675-mercedes-a--w168--160-... на каждый автомобиль. Обратите внимание меняться будет только первая таблица «серийные данные — экономия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо взамен или в дополнение к существующему компоненту "Баннеры" создать или установить модуль для ротации баннеров в определенных разделах. Joomla.
Основные условия:
- ротация без перезагрузки страницы;
- поддержка GIF;
- отдельный УРЛ для каждого баннера;
- возможность перелистывания баннеров.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Есть верстка сайта по продаже противопожарных дверей. Требуется натяжка и настройка на базе MODx, помощь в установке у хостера. Макеты с небольшими описаниями во вложении. По сути: Есть три основных типа товара (их можно сделать как ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужно спарсить каталог и товары с сайта grumant ru. Достаточно чтобы парсер работал в момент сдачи. Поддержка не требуется. Структуру БД предоставлю. Картинки потребуется сохранить в папочку Кроме парсера(еще больше) мне нужны собственно данныеЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт импорта прайса в магазин на OpenCart, прайс в xls, все поля разделеныВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на джумле. Вывод картинок в портфолио реализован на K2. Надо изменить вывод таким образом: на странице портфолио представлены, скажем 36 картинок (хотелось бы иметь возможность количество менять). При нажатии на любую картинку появляется ...Завершен11 лет назад
Нужно написать скрипт вывода новостей по дате, тоесть отсортировать все новости что бы был вывод сайт.ру/2012-01-22 по данному адресу были все новости за данный период ася 21-21---10Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Смотрите ТЗВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется: a)Настройка Virtuemart.Верстка 16-17 страниц Joomla.+верстка центральной страницы-в основном разметка(выделение блоков). б)Парсинг 4-х интернет магазинов с интеграцией в один.Парсер написан-требуется адаптация.Можно и заново написать-кому как проще. в)Внедрение скрипта курсов валют с реализацией бегущей строки(скрипт написан). г)Приведение вшешнего вида ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
старый дизайн заменить на сверстанный новыйВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад