Создание/установка модуля для ротации баннеров

Веб-программированиеЗавершен3 заявки94 просмотра
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Необходимо взамен или в дополнение к существующему компоненту "Баннеры" создать или установить модуль для ротации баннеров в определенных разделах. Joomla.

Основные условия:

- ротация без перезагрузки страницы;

- поддержка GIF;

- отдельный УРЛ для каждого баннера;

- возможность перелистывания баннеров.

11 лет назад
blacktigra
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
maqsimus
Лернак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все работы были выполнены полностью и в срок, были даны все необходимые консультации и разъяснения. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Константин, прекрасный заказчик, очень приятен в общении. Четкое ТЗ. Сотрудничеством более чем доволен. Спасибо
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