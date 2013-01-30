Веб-программирование, парсинг

Итак, предполагается сайт по продаже спортивных прогнозов. Есть шаблон сайта можно сказать bethocm2.bget.ru/index.ht... От вас требуется: 1)перенести на движок 2)создать парсер,который показывает текстовый прогнозы. Пример: myscore.ru/hockey 3)сделать оплату через qiwi кошелек (чтобы доступ к контенту был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
a)Настройка Virtuemart.Верстка 16-17 страниц Joomla.+верстка центральной страницы-в основном разметка(выделение блоков).
б)Парсинг 4-х интернет магазинов с интеграцией в один.Парсер написан-требуется адаптация.Можно и заново написать-кому как проще.
в)Внедрение скрипта курсов валют с реализацией бегущей строки(скрипт написан).
г)Приведение вшешнего вида магазина(приведение шаблона virtuemart) в осоответствие с требованиями заказчика.
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