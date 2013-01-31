Требуется доработка сайта

Итак, предполагается сайт по продаже спортивных прогнозов. Есть шаблон сайта можно сказать bethocm2.bget.ru/index.ht... От вас требуется: 1)перенести на движок 2)создать парсер,который показывает текстовый прогнозы. Пример: myscore.ru/hockey 3)сделать оплату через qiwi кошелек (чтобы доступ к контенту был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется помощь в доработке сайта www.4chip.ru
1) В подборке автомобиля конечная страница сейчас выглядит так http://4chip.ru/index.php?id_category=1124&control...
Нужно сделать более подробную страницу как здесь http://www.racechip.ru/9675-mercedes-a--w168--160-...
на каждый автомобиль. Обратите внимание меняться будет только первая таблица «серийные данные — экономия топлива и График прироста мощности»!!! Остальная информация «Характеристики», «Преимущества», «Комплектация» — на всех страницах остается без изменений.
2) Требуется упростить страницу оформления заказа http://4chip.ru/index.php?controller=order-opc
- убрать кнопку «Открыть форму покупателя»
- форма должна быть открыта сразу
-Электронная почта
-Имя
-Фамилия
-Контактный телефон
-Город
-Адрес
-Почтовый Индекс
- Комментарии
- Варианты доставки оставляем те же
- Выбрать форму оплаты (информация должна быть видна сразу и понятна пользователю)
-Наличными курьеру
-Наложный платеж
-Безналичный расчет
-Робокасса
- Кнопка «Отправить заявку»
3) Оформленная заявка должна приходить е-мейл. Также должно отображаться из какого раздела был сделан заказ например вот так:
Toyota> Дизельные версии> Toyota Avensis II (T25) 2.0 D-4D — RaceChip Pro
-Электронная почта: [email protected]
-Имя: Ваня
-Фамилия: Иванов
-Контактный телефон: 89999999999
-Город: Москва
-Адрес: ул.Новый Арбат дом.15
-Почтовый Индекс: 999999
- Комментарии
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4) Так же на сайте есть кнопки уведомлений Заказать звонок (в шапке сайта), Стать дилером (http://4chip.ru/index.php?id_cms=12&controller=cms) и Отзывы (http://4chip.ru/index.php?id_cms=14&controller=cms).
После заполнения в них информации и отправки происходит переход с сайта на белый фон. Нужно сделать чтоб пользователь оставался на сайте и после отправления заявки ему приходил ответ «об успешном отправлении» и тд.
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