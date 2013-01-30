Требуются правки на сайте. Perl

Для реализации долгосрочного проекта требуется специалист по ECM Alfresco с любым опытом работы с данной системой. Работа может быть удалённая или в офисе. Условия готовы обсуждать.
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есть малоизвестная или самописная CMS написанная на perl. Большой сайт с каталогом продукции, надо внести изменения на сайт и дописать функционал.
бюджет согласуем в соответствии с ТЗ
большой опыт программирования на perl обязателен
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