Требуются правки на сайте. Perl

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки92 просмотра
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есть малоизвестная или самописная CMS написанная на perl. Большой сайт с каталогом продукции, надо внести изменения на сайт и дописать функционал.

бюджет согласуем в соответствии с ТЗ

большой опыт программирования на perl обязателен

Perl
11 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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