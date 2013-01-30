WordPress - плагины, настройка

Есть 2 сайта WP + домент для третьего. На новом домене нужно развернуть WP (по аналогии с имеющимся сайтом, порядка 5 разделов (названия вышлю), на страницах написать "тест".) На всех трех сайтах поставить плагины:

(1) Comebacker (закуплен у разработчика)

(2) Социальный замок (если нет бесплатного - оплачу официальному производителю)

(3) Комментарии через соцсети (были, сломались)

(4) Комментарии напрямую через сайт (были, сломались)

(5) всплывающая форма подписки внизу

(6) обратный отсчет времени, чтобы можно было ставить на WP или html страницу на соответствующем домене.

Чуть позже потребуется замена темы WP с гарантией сохранности контента!!!

Ищу исполнителя с опытом по WP, буду смотреть отзывы. Воспользуюсь советом, как лучше сделать регистрацию на сайте.

Обязательны ваши предложения по бюджету. Сроки не горят.