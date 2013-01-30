WordPress - плагины, настройка

Требуется дописать функционал и выполнить структуру по требованиям что привожу ниже: Страница списка подскатегорий структура http://clip2net.com/s/2LTYn 2. вверху название подкатегории, ссылкой. 3. выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль. 4. ниже - описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 сайта WP + домент для третьего. На новом домене нужно развернуть WP (по аналогии с имеющимся сайтом, порядка 5 разделов (названия вышлю), на страницах написать "тест".) На всех трех сайтах поставить плагины:
(1) Comebacker (закуплен у разработчика)
(2) Социальный замок (если нет бесплатного - оплачу официальному производителю)
(3) Комментарии через соцсети (были, сломались)
(4) Комментарии напрямую через сайт (были, сломались)
(5) всплывающая форма подписки внизу
(6) обратный отсчет времени, чтобы можно было ставить на WP или html страницу на соответствующем домене.
Чуть позже потребуется замена темы WP с гарантией сохранности контента!!!
Ищу исполнителя с опытом по WP, буду смотреть отзывы. Воспользуюсь советом, как лучше сделать регистрацию на сайте.
Обязательны ваши предложения по бюджету. Сроки не горят.
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