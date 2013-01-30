Доработка сайта на Joomla.

Есть магазин http://www.vd-san.ru/. На нем реализована вортировка товаров. http://www.vd-san.ru/mebel-dlya-vannyih-komnat.html Справа на этой страницы. Реализована через ЧериПикер и типы товаров. Проблема в том что если выбирать эти параметры сортировки сайт долго думает. А через какое-то ...