Нужен хороший специалист для переделки сайта. ТЗ в приложении. Сроки и оплата обсуждаемы. Главное требование - адекватность и обязательность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта на Joomla.
1.Доработка приложения Галереи.
2. Доработка меню (Выделение картинкой)
3. Доработка отображения сайта в браузерах
4. Доработка компонента контактов
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