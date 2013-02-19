Доработать сайт

На сайте (скрин прилагаю) сделать:

1. Заменить тематические изображения, из которых сделано левое меню, на другие, тоже с людьми.

темы - прайс-лист, калькулятор, вызов замерщика,

и рисунок "акция"

2. Картинку в шапке сделать с элементами флеша, как на сайте

http://potolkigosta.ru/

тексты во флеше будем согласовывать.

3. Меню в нижней части сайта - сделать похожим на то, что есть, но не копия из подвала

http://potolkigosta.ru/

4. Разработать калькулятор для подсчета стоимости натяжного потолка, по 16 параметрам,

на примере сайта http://potolkigosta.ru/calculate/ - сделать немного другое оформление.

Формулу вышлю исполнителю.

Интересует

1. цена работы

2. срок выполнения работы.

PS

Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".

(Благодарю за понимание)

* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.

В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!

* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.

Копию проекта (для подтверждения моих отзывов) разместил здесь:

https://www.free-lance.ru/projects/1426729/