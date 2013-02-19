Доработать сайт

Добрый день! Есть исходники. Необходимо сверстать и запрограммить сайт аналогичный lingo24.com. При удачном сотрудничестве висит еще 2 интернет магазина. плачу вовремя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте (скрин прилагаю) сделать:
1. Заменить тематические изображения, из которых сделано левое меню, на другие, тоже с людьми.
темы - прайс-лист, калькулятор, вызов замерщика,
и рисунок "акция"
2. Картинку в шапке сделать с элементами флеша, как на сайте
тексты во флеше будем согласовывать.
3. Меню в нижней части сайта - сделать похожим на то, что есть, но не копия из подвала
4. Разработать калькулятор для подсчета стоимости натяжного потолка, по 16 параметрам,
на примере сайта http://potolkigosta.ru/calculate/ - сделать немного другое оформление.
Формулу вышлю исполнителю.
Интересует
1. цена работы
2. срок выполнения работы.
PS
Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".
(Благодарю за понимание)
* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.
В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!
* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.
Копию проекта (для подтверждения моих отзывов) разместил здесь:
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