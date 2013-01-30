Пара заданий на Joomla

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно исправить баг в редиректе страниц без дериктории в URL.

2. Нужно сделать мобильную версию для сайта.

Оплата по факту выполнения работы, подробности в ЛК.

Joomla
11 лет назад
Serjos
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад