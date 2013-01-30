Верстка и программинг на modx

$270
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Добрый день!

Есть исходники. Необходимо сверстать и запрограммить сайт аналогичный lingo24.com.

При удачном сотрудничестве висит еще 2 интернет магазина.

плачу вовремя.

MODX
11 лет назад
apolkommmm
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад