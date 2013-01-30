Верстка и программинг на modx

и упростить систему заказа на Virtuemart. ISQ 282105183.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть исходники. Необходимо сверстать и запрограммить сайт аналогичный lingo24.com.
При удачном сотрудничестве висит еще 2 интернет магазина.
плачу вовремя.
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