Простые сервисы для женского сайта

Требуется человек, который сможет написать расширение для браузеров Chrome, Firefox. Примерный функционал – каталогизатор ссылок на сторонние сайты и порезка рекламы на сайтах. От вас примеры расширений и примерная стоимость. Подробности понравившимся кандидатам!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для женского сайта нужно сделать несколько сервисов, которые можно использовать на сайте на движке wordpress.
Какие сервисы?
1. Идеальный вес. Пример http://www.cosmo.ru/mirror/weight_calc/
2. Калькулятор калорий. Пример http://www.cosmo.ru/mirror/kal_calc/
Если предложите ещё аналогичные виджеты, то круто.
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