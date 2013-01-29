Поправить Virtuemart 2.0.18 на Joomla 2.5.8

Сайт тут novocentro.pro/ipcor

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Virtuemart 2.0.18

1. Когда нажимаешь на кнопку купить в списке товаров, то сразу отбрасывает в корзину, никакого окна не всплывает -исправить. Товар должен попасть в корзину, должно всплыть окно, что товар там и дальше покупки, а не редирект на корзину.

2. Нет выбора количества ни к карточке товара ни в списке товаров – нужно хотя бы в карточке. Этого будет достаточно.

3. Надпись с кнопки купить в карточке товара исчезла мистическим образом – вернуть.