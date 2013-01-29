Специалист по cms Opencart

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по Opencart, для поддержки небольшого сайта, с ежемесячной оплатой, на постоянной основе. + Оплата за доп работы.

OpenCart
11 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Почистить сайты от вирусов

    Поисковики заблочили 3 сайта. Все три находятся на одном аккаунте хостинга. Видимо больны одним и тем же. Файлов много. где то гигабайт, Понятно что в основном это картиники и т.п. не все скрипты. Но выкачивать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Joomla

    Нужно переделать правильно корзину, на сайте. пишите в личку покажу все подробнее + доделать некоторые элементы которые не так отображаются. Писать тем кто реально хорошо работает с этой CMS

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Быстрое добавление в корзину для VM 2.0

    $250

    Здравствуйте! ИМ одежды для животных. Практически у каждого товара имеется несколько размеров. Все товары есть в 1с, там у каждого размера товара отдельная номенклатура, при выгрузке на сайт автоматически создаются родительские товары и дочерние. Родительский-самый маленький размер, а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реклама с эффектом

    Здравствуйте! Нужен скипт, чтобы при заходе на сайт, на весь открывалась баннерная картинка, а сайт притемнялся. Закрыть баннерную картинку нельзья - только перейти по ней. После перехода по ней, темный фон с сайта должен пропасть. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка & Инсталляция шаблона для Magento

    Необходимо сверстать дизайн и инсталировать его в качестве темы Magento. Элементно дизайн выполнен в концепции нашей текущей версии сайта. Обращаю внимание, что мы используем расширения Magento, которые закрывают витрину до регистрации и структура шаблона спроектирована/спрограммированна ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Почистить сайт

    Надо почистить сайт http://med-friend.ru/ спам на электронку идёт в промышленных масштабах) Ваши предложения по цене и срокам?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад