Интернет-магазин на Joomla

Здравствуйте! ИМ одежды для животных. Практически у каждого товара имеется несколько размеров. Все товары есть в 1с, там у каждого размера товара отдельная номенклатура, при выгрузке на сайт автоматически создаются родительские товары и дочерние. Родительский-самый маленький размер, а ...