Интернет-магазин на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок161 просмотр
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Нужно переделать правильно корзину, на сайте. пишите в личку покажу все подробнее

+ доделать некоторые элементы которые не так отображаются.

Писать тем кто реально хорошо работает с этой CMS

Joomla
11 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад