Joomla - сделать из плагина компонент

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Joomla специалисту

Есть рабочий плагин. Нужно сделать из него компонент, и немного подправить.

Joomla
11 лет назад
bender-nvkz
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад