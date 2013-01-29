Joomla - сделать из плагина компонент

Требуется добавление платежных систем и наладка партнерки в Битрикс
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Joomla специалисту
Есть рабочий плагин. Нужно сделать из него компонент, и немного подправить.
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