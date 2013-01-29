Из 1C в Virtuemart 2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Есть магазин на Virtuemart 2, установлен компонент CSVI - импорт из формата csv.

Нужен скрипт для преобразования файла экспорта 1с в файл для csv.

Или другой способ.

Желательно человек с опытом в этой сфере.

Virtuemart
11 лет назад
inetdelo
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад