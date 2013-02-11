Веб-программист

На постоянную удаленную работу требуется программист.

Кандидат на должность должен знать:

PHP, Java Script, HTML, MySQL, иметь какие-то свои разработки.

Требуемые качества:

Желание постоянно учиться и саморазвиваться

Ответственность

Исполнительность

Самостоятельность при решении каких-то стандартных простых задач

Подчинение — начальнику отдела программирования.

Требования:

1. Наличие постоянного доступа в интернет

2. Наличие ICQ и Skype

3. Наличие мобильного телефона для экстренной связи

4. Надёжный компьютер, который не будет ломаться раз в неделю

Полный рабочий день, рабочий график гибкий.

Испытательный срок - 2 мес. - от 30 000 р/в мес. После прохождения - от 40 000 р. (в зависимости от уровня профессиональной подготовки).

Наша команда постоянно расширяется и развивается профессионально. Наши сотрудники постоянно вносят интересные предложения, лучшие из которых оперативно внедряются. Активность и инициативность коллег ценится нашей командой и позволяет в полной мере реализовать потенциал роста каждого специалиста. Мы предлагаем работу над интересными проектами, гибкую систему премирования и возможность развивать нашу компанию вместе.