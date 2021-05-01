Доработка сайта на Joomla 1.5.21

Для сайта http://ecoshapki.ru , сделанного на joomla 1.5.21

Нужно доработать следующие

1) Сделать верхнею ПАНЕЛЬ сайта фиксированной (плавающим).

a. В панели меню, сайта нажимая на которые человек автоматически (плавно) попадает на выбранные разделы страницы.

b. В панели также есть телефон

c А под панелью кнопка Заказать

Пример того как нужно сделать http://bigbusinessparty.ru

2) Доделать дизайн основной область сайта, так что бы пользователю сразу было понятно:

a. Что шапки из искусственного меха, (Баннер нужно нарисовать по моему искизу)

b. Температурный диапазон

c. Что мы против убийства животных (Баннер дам)

d. Что есть доставка, и безналичная оплата (Баннеры дам )

e. Видны реквизиты ИП (Мелки шрифт, желательно возле кнопки оплатить.)

f. Более изячно разместить группу в контакте.

g. Добавить кнопку мы в фейсбуке

3) Оформить в красивые рамочки основной текст.

Срок 1-2 дня.

Оплата 2500 руб.

Более подробное ТЗ в приложении.

Мой скайп ibkiriil

Телефон 89162273370