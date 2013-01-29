Доработка сайта на Joomla

Есть задача по созданию новых страниц на сайте.

Сайт http://www.romsun.ru/

1. Нужно создать страницы под каждую услугу.

изготовление баннеров

изготовление перетяжки

изготовление растяжки

изготовление информационных стендов

изготовление наклеек

изготовление плакатов

изготовление табличек

интерьерная печать

наклейки на авто

печать афиш

печать баннеров

печать на самоклеющейся пленке

печать наклеек

печать плакатов

плоттерная резка пленки

плакаты а0

плакаты а1

широкоформатная печать

В разделе «Услуги» создаются 18 страниц. На страницах нужно разместить фотографии. На каждую страницу мы пишем seo-текст с ключевыми словами. Объем каждого текста 2500 знаков.

2. Создать страницы:

• Портфолио выполненных работ

• Страницу с отзывами клиентов

• Страницу с фотографиями производства, цеха.

• Страницу с прайс-листом

3. Страницу «Продукция» http://www.romsun.ru/prod переименовать «Выполненные работы» или «Портфолио».

Под каждой фотографией разместить название объекта, название района, адрес улицы.

4. В меню создать ссылку на главную страницу «Главная»

5. Создать страницу «Срочная печать». Ссылку разместить в меню.

6. Разместить информацию в шапке сайта про «Печать круглосуточно».

7. На главной странице разместим seo-текст объемом 3000 знаков. Нужно в верстке предусмотреть место под текст такого объёма (задача для html-верстальщика).

8. В коде прописаны стили, нужно вынести стили в отдельный css файл (задача для html-верстальщика).

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Понимаю, что точную оценку дать нельзя, т.к. нужно многое уточнять. Но в оценке обязательно пишите диапазон. А также сроки.

Предоплаты не делаем чтобы минимизировать риски. Можно платить поэтапно.

Вопросы пож-ста пишите в ваших предложениях. В личку прошу не писать.