Доделки сайта на vamshop

Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют. Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали в спам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прогер слег, а срочно надо доделать...
Только тем кто знает этот движок.
См файл.
Оплата по факту.
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