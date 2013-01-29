WUI/HMI composer

На сайту установлен компонент Zh Google Maps в нем есть метки для карты google, необходимо интегрировать Jcomments в эти метки.
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A browser based tool for composing WUI/HMI
HTML5/CSS3/JS/AJAX/JSON/REST/PHP/FS
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