Изменение самописной базы php+mysql, перенос сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка92 просмотра
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исправить ошибки в скрипте, изменить по критериям базу на php плюс mysql, перенести сайт, прописать 301 редиректы

PHPMySQL
11 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TykvachVladimir
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Приятно иметь дело с такими специалистами, все сделал грамотно и быстро, только наилучшие рекомендации!!! Спасибо ещё раз за работу!
Было приятно сотрудничать.