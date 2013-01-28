Изменение самописной базы php+mysql, перенос сайта

Нужно доработать скрипт. Скрипт - добавление множества меток на яндекс карте, с разными категориями. Работа заключается в том, что при нажатии метки на карте, показывался балун с названием , адресом, и ссылкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
исправить ошибки в скрипте, изменить по критериям базу на php плюс mysql, перенести сайт, прописать 301 редиректы
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