Правки на сайт CMS Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Нужен опытный php программист для правок на Rapida CMS, Joomla, WP.

Поддержка, доработка, разработка нового функционала для существующих проектов

Требуется:

- знаете PHP, HTML, CSS;

Joomla
11 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад